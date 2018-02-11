NASA поделилось новыми снимками Юпитера, сделанными зондом «Юнона»
NASA обнародовало новые снимки, сделанные во время 10-го пролёта автоматической межпланетной станции «Юнона» над Юпитером. Фотографии поверхности газового гиганта космическое ведомство разместило в микроблоге Instagram.
Принадлежащий NASA зонд «Юнона» находится на орбите 5-й от Солнца планеты на протяжении уже более чем 18 месяцев. Как только аппарат прибыл к пункту назначения, он стал предоставлять учёным изображения Юпитера высокого качества, успешно продолжая свою миссию до сих пор. На текущей неделе космическое ведомство проинформировало общественность о завершении «Юноной» 10-го пролёта вокруг газового гиганта, разместив в Сети очередные фото небесного тела. Межпланетная автостанция в этот раз достигла рекордной высоты в 3,5 тысячи км от верхней части облаков космического объекта.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о полученных NASA снимках бури в атмосфере Юпитера и Северного полюса.
Принадлежащий NASA зонд «Юнона» находится на орбите 5-й от Солнца планеты на протяжении уже более чем 18 месяцев. Как только аппарат прибыл к пункту назначения, он стал предоставлять учёным изображения Юпитера высокого качества, успешно продолжая свою миссию до сих пор. На текущей неделе космическое ведомство проинформировало общественность о завершении «Юноной» 10-го пролёта вокруг газового гиганта, разместив в Сети очередные фото небесного тела. Межпланетная автостанция в этот раз достигла рекордной высоты в 3,5 тысячи км от верхней части облаков космического объекта.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о полученных NASA снимках бури в атмосфере Юпитера и Северного полюса.
Автор: Воробьева Алина