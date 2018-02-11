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Американские нейробиологи изучили влияние генов на формирование долгосрочной памяти
Американские нейробиологи выяснили, как ген Npas4 влияет на формирование долгосрочной памяти. Без него запоминание информации на долгий период невозможно.

Американские нейробиологи изучили влияние генов на формирование долгосрочной памяти


Давно известно, что главную роль в формировании памяти играют нейроны и сила связи между ними, таким образом, происходит кодирование воспоминаний. В 2011 году сотрудники Массачусетского технологического института установили, как работает ген Npas4, который проявляет активность, когда требуется сохранить воспоминание. Оказывается, он регулирует экспрессию генов для появления долгосрочной памяти, его активность сосредоточена в районе СА3 гиппокампа.

Подопытные мыши показали, что Npas4 услиливает синаптические входы. От него зависит активность генов, которые влияют на нейроны и регулирует силу их связей в области CA3, а также в зубчатой извилине.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 16:41
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