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В Сети появились интимные фото эскорт-дивы из проекта "Дом-2"
Участница популярной в России телепередачи «Дом-2» Марго Овсянникова прошла проверку на детекторе лжи, в ходе которой выяснилось, что она предоставляла услуги эскортирования, чем удивила поклонников. Телепроект славится часто происходящими скандалами и конфликтами, и в этот раз не обошлось эксцесса, в котором участники обвинили Овсянникову в предоставлении эскорт-услуг.

В Сети появились интимные фото эскорт-дивы из проекта "Дом-2"


Красавица Овсянникова, в свою очередь, дабы отстоять свою честь решилась пройти проверку на полиграфе. Но расчет девушки оказался не верным, потому как тестирование подтвердило правдивость ее обвинения. Выяснилось, что Овсянникова таким образом не плохо зарабатывала, сумев купить на эти деньги и квартиру, и автомобиль. Ставшая известной информация повергла в легкое замешательство не только поклонников известной блондинки, но и ее парня.

В личном блоге соцсети Instagram Овсянникова написала свое удивление от случившегося и поделилась надеждой на светлое будущее. Но на этом неприятности блондинки не закончились, так как в Сети появились ее интимные снимки. Многие злопыхатели считают эти фотографии как рекламу со времен предоставления эскортирования. Благо нашлись и те, кто не считает данные фото чем-то постыдным, учитывая современные предпочтения.

Из всех сидящих на лобном месте телепроекта «Дом-2» в защиту Овсянниковой выступила участница Александра Чернявская, дабы прекратить обсуждение прошлой жизни блондинки. Чернявская поддержала участницу, сказав что несмотря на обстоятельства всегда необходимо оставаться людьми.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 16:15
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