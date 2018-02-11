В Новочеркасске мужчина разбил окно в машине и украл сумку
В Новочеркасской полиции получили от местной жительницы сообщение о том, что какой-то мужчина разбил заднее стекло в ее авто, после чего вытащил оттуда сумку. По горячим следам преступник был задержан. Вором оказался житель Шахт 26-ти лет.
«Полиция смогла выяснить, что парень разбил камнем заднее окно машины и украл из нее сумку, в которой были деньги. Сумма составила больше 12 000 рублей», - сообщили представители ГУ МВД по Ростовской области. Сейчас по отношению к злоумышленнику правоохранители возбудили делопроизводство по статье 158 УК России «Кража».
«Полиция смогла выяснить, что парень разбил камнем заднее окно машины и украл из нее сумку, в которой были деньги. Сумма составила больше 12 000 рублей», - сообщили представители ГУ МВД по Ростовской области. Сейчас по отношению к злоумышленнику правоохранители возбудили делопроизводство по статье 158 УК России «Кража».
Автор: Дрокина Татьяна