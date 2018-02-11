Бальбек прокомментировал высказывание Сенченко о причинах отказа Украины от Крыма
Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек дал комментарий на высказывание экс-нардепа полуострова Андрея Сенченко о причинах отказа Украины в 2014 году воевать за указанную территорию. По словам чиновника, украинские политики сейчас пытаются прикрыть свою трусость громкими высказываниями о правах человека и народной власти.
По утверждению Андрея Сенченко, в своё время украинская верхушка решила не вводить в Крыму военное положение из-за государственной Конституции, не предусматривающей проведение выборов при подобных обстоятельствах. Руслан Бальбек на это сказал следующее: «На данный момент украинская элита предпринимает все попытки для обеления себя и выставления своих поступков единственно правильными. Политические деятели в Украине во время разговоров о Крымском полуострове подменяют понятие трусости гуманизмом, находя огромное количество причин, для того чтобы объяснить свою никчёмность в событиях, имевших место в марте 2014 года. Это – очередное политическое шулерство».
Ранее Руслан Бальбек назвал заявление украинского президента выступлением плохого клоуна.
По утверждению Андрея Сенченко, в своё время украинская верхушка решила не вводить в Крыму военное положение из-за государственной Конституции, не предусматривающей проведение выборов при подобных обстоятельствах. Руслан Бальбек на это сказал следующее: «На данный момент украинская элита предпринимает все попытки для обеления себя и выставления своих поступков единственно правильными. Политические деятели в Украине во время разговоров о Крымском полуострове подменяют понятие трусости гуманизмом, находя огромное количество причин, для того чтобы объяснить свою никчёмность в событиях, имевших место в марте 2014 года. Это – очередное политическое шулерство».
Ранее Руслан Бальбек назвал заявление украинского президента выступлением плохого клоуна.
Автор: Воробьева Алина