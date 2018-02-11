Экс-астронавт Базз Олдрин рекламирует рюкзаки с изображением Марса
Известный экс-астронавт Базз Олдрин, который одним из первых побывал на спутнике Земли, рекламирует «солнечные» рюкзаки с необычным изображением Марса. 88-летний американец теперь зарабатывает на рекламе и рекомендует потребителям ранцы Sprayground's Mission to Mars.
«Марсианские» рюкзаки получили солнечные батареи и стали одной из моделей популярной линии, связанной с космосом. В линейке Sprayground's Mission to Mars еще есть сумки для вещей, бейсболки и перчатки. Стоимость «солнечного» рюкзака составляет 150 долларов. Бывший астронавт ранее говорил, что готов стать лицом только той торговой марки, которая будет иметь отношение к космосу. Базз Олдрин уточнял, что речь идет о колонизации Марса, так как по его мнению, освоение Красной планеты может стать точкой для будущего всего человечества.
Рюкзак линейки Sprayground's Mission to Mars получил 8 панелей батарей. Также «марсианская» новинка оснащена двумя USB-портами, с помощью которых можно заряжать устройства от батарей, и внешним аккумулятором.
«Марсианские» рюкзаки получили солнечные батареи и стали одной из моделей популярной линии, связанной с космосом. В линейке Sprayground's Mission to Mars еще есть сумки для вещей, бейсболки и перчатки. Стоимость «солнечного» рюкзака составляет 150 долларов. Бывший астронавт ранее говорил, что готов стать лицом только той торговой марки, которая будет иметь отношение к космосу. Базз Олдрин уточнял, что речь идет о колонизации Марса, так как по его мнению, освоение Красной планеты может стать точкой для будущего всего человечества.
Рюкзак линейки Sprayground's Mission to Mars получил 8 панелей батарей. Также «марсианская» новинка оснащена двумя USB-портами, с помощью которых можно заряжать устройства от батарей, и внешним аккумулятором.
Автор: Ирина Доброва