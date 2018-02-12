Блогеры сравнили камеры Samsung Galaxy S8 и Galaxy A8
Блогеры выложили видео, на котором продемонстрировали и сравнили качество камер смартфонов от Samsung: Galaxy S8 и Galaxy A8. Комментаторам больше понравилась камера прошлогоднего флагмана.
На видео можно сравнить картинку на различных объектах съемки: растения, небо, газоны, столбы, людей, здания, интерьеры. Для удобства блогеры поместили результаты съемки рядом, что дает возможность сразу же сравнить качество камер.
Пользователи Сети встали на сторону флагмана 2017 года - Samsung Galaxy S8. Фотографии новинки нынешнего года, несмотря на это, подписчикам понравилась меньше. Лишь некоторые снимки получили преимущество в четкости и насыщенности цветовой гаммы.
На видео можно сравнить картинку на различных объектах съемки: растения, небо, газоны, столбы, людей, здания, интерьеры. Для удобства блогеры поместили результаты съемки рядом, что дает возможность сразу же сравнить качество камер.
Пользователи Сети встали на сторону флагмана 2017 года - Samsung Galaxy S8. Фотографии новинки нынешнего года, несмотря на это, подписчикам понравилась меньше. Лишь некоторые снимки получили преимущество в четкости и насыщенности цветовой гаммы.
Автор: Северов Андрей