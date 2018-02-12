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exclusive / Экономика

Эксперты считают, что технология блокчейн изменит будущее
По словам экспертов, которые работают в компаниях Alpine Mining и Bankex, технология блокчейн изменит будущее. Как отметили Кристоф Лилло и Людовик Томас, основавшие в Швейцарии первую майнинговую компанию, это направление не ограничивается только биткоином и гораздо ценнее операций с криптовалютой.

Эксперты считают, что технология блокчейн изменит будущее


Станиславом Сушко, специалист Bankex, который занимается правовыми вопросами, добавил, что многие игроки рынка, не разбирающиеся в технологии блокчейна, разочаровываются и не зарабатывают на криптовалюте. В результате они покидают рынок, что влечет за собой падение курса валют. На самом деле, как отмечают эксперты, за блокчейном будущее, так как его можно использовать не только для майнинга, а и в различных сферах деятельности таких как производство, благотворительность, банковская отрасль и сфера услуг.

Новая технология несет большую ценность, чем биткоины. Представители Alpine Mining уверенны, что следует переключить свое внимание на закодированные единицы, которые обладают полным набором прав. Речь идет о токенах и эту технологию невозможно подделать. Код может заменить любую бумажную договоренность и его не получится взломать, так как произойдет исключение из устройств остальных пользователей, поэтому благодаря технологии блокчейна можно до 90% сократить затраты компаний в банковской отрасли.

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 02:00
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