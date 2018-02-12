Анастасия Волочкова выложила фото "репетиции поддержек"
Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в Instagram опубликовала новую фотографию дочери, на котором Ариадна вместе с молодым человеком балерины выполняют гимнастический элемент с дальнейшим доступом комментарий к фото. Раннее звезда запрещала как-либо комментировать свои фото из-за негативных высказываний злопыхателей.
Снимок изображает любимого мужчину Волочковой, держащего за ноги ее дочь Ариадну, в момент выполнения поддержки. Как пояснила сама знаменитость, приближается очередное шоу, поэтому это была репетиция поддержек.
«Кто в домике живет? Ариадна и Анастасия Волочковы!» - дописала под снимком балерина Волочкова.
Поклонники по-разному отреагировали на снимок. Кто-то в очередной раз осудил балерину за легкомыслие, основанное на том, что отношения с нынешним молодым человеком еще не окрепли для показа их общественности. Кто-то наоборот, пожелал счастья Волочковой с избранником. Но и тут злопыхателям удалось высказать свое мнение о фото и публикациях в соцсетях балерины.
Снимок изображает любимого мужчину Волочковой, держащего за ноги ее дочь Ариадну, в момент выполнения поддержки. Как пояснила сама знаменитость, приближается очередное шоу, поэтому это была репетиция поддержек.
«Кто в домике живет? Ариадна и Анастасия Волочковы!» - дописала под снимком балерина Волочкова.
Поклонники по-разному отреагировали на снимок. Кто-то в очередной раз осудил балерину за легкомыслие, основанное на том, что отношения с нынешним молодым человеком еще не окрепли для показа их общественности. Кто-то наоборот, пожелал счастья Волочковой с избранником. Но и тут злопыхателям удалось высказать свое мнение о фото и публикациях в соцсетях балерины.
Автор: Богданова Ярослава