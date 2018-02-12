Стоимость ноутбука KDE Slimbook II от Linux стартует от $855
На днях состоялся дебют ноутбука от Linux – KDE Slimbook II стоимостью от $855. Диагональ экрана портативного ПК – 13,3 дюйма, аппаратная платформа – Intel Kaby Lake, процессор – Core VII поколения.
Указанный процессор обладает 2-мя ядрами с частотой в 2,7 ГГц с возможностью повышения до 3,5 ГГц. Linux KDE Slimbook II оснащён 16 ГБ ОЗУ. Ноутбук получил твердотельный модуль M.2, вместимость которого – порядка 1 ТБ. По желанию владельца девайса его можно дополнительно оборудовать стандартным 2,5-дюймовым накопителем до 2 ТБ. Разработчики применили на KDE Slimbook II программную платформу KDE neon с Linux-ядром. Габариты ноутбука – 32,5x22x1,6 см, вес не превышает 1,3 кг.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об оснащённом 2-мя SSD-накопителями ноутбуках от LG.
Указанный процессор обладает 2-мя ядрами с частотой в 2,7 ГГц с возможностью повышения до 3,5 ГГц. Linux KDE Slimbook II оснащён 16 ГБ ОЗУ. Ноутбук получил твердотельный модуль M.2, вместимость которого – порядка 1 ТБ. По желанию владельца девайса его можно дополнительно оборудовать стандартным 2,5-дюймовым накопителем до 2 ТБ. Разработчики применили на KDE Slimbook II программную платформу KDE neon с Linux-ядром. Габариты ноутбука – 32,5x22x1,6 см, вес не превышает 1,3 кг.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об оснащённом 2-мя SSD-накопителями ноутбуках от LG.
Автор: Воробьева Алина