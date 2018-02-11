В Томске девушка в ночном клубе занялась оральным сексом за коктейль
В Сети недавно появилось видео, сделанное в одном из ночных клубов Томска. На кадрах запечатлено, как на сцене заведения девушка занимается оральным сексом за бесплатный коктейль.
Организаторы развратного конкурса пообещали всем участникам, что они получат клубные карты заведения, а также бесплатные алкогольные напитки. Сведений о том, когда и где именно было снято видео, нет.
Некоторые пользователи Сети считают, что конкурс с оральным сексом на сцене ночного клуба был постановочным. Другие участники обсуждения видео возмутились и призвали правоохранителей принять меры и инициировать проведение проверки по данному факту.
Организаторы развратного конкурса пообещали всем участникам, что они получат клубные карты заведения, а также бесплатные алкогольные напитки. Сведений о том, когда и где именно было снято видео, нет.
Некоторые пользователи Сети считают, что конкурс с оральным сексом на сцене ночного клуба был постановочным. Другие участники обсуждения видео возмутились и призвали правоохранителей принять меры и инициировать проведение проверки по данному факту.
Автор: Ирина Доброва