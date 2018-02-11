В Воронежской области разыскивают ушедшего из дома 7 февраля 28-летнего мужчину
Волонтёры Воронежской области разыскивают 28-летнего жителя Калачеевского района. Мужчина вышел из дома утром в среду, 7 февраля, и с тех пор о нём не было известий.
Приметы разыскиваемого следующие: рост – около 175 см, телосложение плотное, цвет волос – русый, голубые глаза. На момент выхода из дома на молодом человеке были надеты тёмно-синяя куртка с капюшоном, чёрные джинсы и серые кроссовки. Родные пропавшего разместили в Сети фото мужчины.
Предоставить имеющуюся о возможном местонахождении жителя Воронежской области информацию можно по телефонным номерам полиции либо службы спасения.
Ранее сообщалось о найденном в областной столице 7-летнем школьнике, потерявшемся во время прогулки.
Приметы разыскиваемого следующие: рост – около 175 см, телосложение плотное, цвет волос – русый, голубые глаза. На момент выхода из дома на молодом человеке были надеты тёмно-синяя куртка с капюшоном, чёрные джинсы и серые кроссовки. Родные пропавшего разместили в Сети фото мужчины.
Предоставить имеющуюся о возможном местонахождении жителя Воронежской области информацию можно по телефонным номерам полиции либо службы спасения.
Ранее сообщалось о найденном в областной столице 7-летнем школьнике, потерявшемся во время прогулки.
Автор: Воробьева Алина