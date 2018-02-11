В Подмосковье рухнул самолет Ан-148 с 70 пассажирами
В Подмосковье рухнул самолет Ан-148, который выполнял рейс Москва - Орск. Известно, что на борту находились 70 человек.
Место падения устанавливается, также как и судьба людей, летевших на борту. На данный момент известно, что воздушное судно принадлежало Саратовским авиалиниям.
Место падения устанавливается, также как и судьба людей, летевших на борту. На данный момент известно, что воздушное судно принадлежало Саратовским авиалиниям.
Автор: Маргарита Лисарова