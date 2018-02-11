СМИ: Стало известно место крушения самолета Ан-148 в Подмосковье
В СМИ появилась информация об авиакатастрофе, произошедшей в Подмосковье. Согласно сведениям веб-ресурса «Интерфакс», пассажирский самолёт АН-148, следовавший по маршруту Домодедово – Орск, разбился незадолго после вылета. Его место падения называется поле в Раменском районе.
Согласно источнику, лайнер потерпел крушение в районе посёлка Аргуново. Очевидцы сообщают, что упавший самолет лежит в поле Раменского района. Предварительно, никто из пассажиров и экипажа не выжил, а это – около 70 человек. На данный момент спасатели добираются к месту инцидента. Информация уточняется.
Согласно источнику, лайнер потерпел крушение в районе посёлка Аргуново. Очевидцы сообщают, что упавший самолет лежит в поле Раменского района. Предварительно, никто из пассажиров и экипажа не выжил, а это – около 70 человек. На данный момент спасатели добираются к месту инцидента. Информация уточняется.
Автор: Воробьева Алина