В одной из квартир в городе Стерлитамак в Башкирии найдены трупы женщин
В Башкирии в городе Стерлитамаке обнаружены в одной из квартир трупы двух женщин. Причины, которые привели к летальному исходу, устанавливаются.
Обе женщины были прописаны на этой жилплощади. 90-летняя женщина была матерью, второе тело - ее 68-летняя дочка, которая была инвалидом. Следователи расследуют причины случившегося, проводятся экспертизы.
Рассматриваются различные версии, в том числе несчастный случай, убийство. Проводится опрос других жильцов многоквартирного дома. По данным на это время, следов насилия в квартире или на телах не найдено.
Обе женщины были прописаны на этой жилплощади. 90-летняя женщина была матерью, второе тело - ее 68-летняя дочка, которая была инвалидом. Следователи расследуют причины случившегося, проводятся экспертизы.
Рассматриваются различные версии, в том числе несчастный случай, убийство. Проводится опрос других жильцов многоквартирного дома. По данным на это время, следов насилия в квартире или на телах не найдено.
Автор: Северов Андрей