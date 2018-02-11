СМИ: На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье нашли двух погибших
На данный момент нет информации о всех людях, которые находились на борту самолета Ан-148, рухнувшего в Подмосковье. По первым поступившим данным найдено фрагменты двух тел.
В экстренных службах прокомментировали, что самолет "Саратовских авиалиний" вылетел из Домодедово и пропал с радаров через 2 минуты. Позже сообщили что самолет найден, спасатели сообщают, что найдено фрагменты двух тел.
В экстренных службах прокомментировали, что самолет "Саратовских авиалиний" вылетел из Домодедово и пропал с радаров через 2 минуты. Позже сообщили что самолет найден, спасатели сообщают, что найдено фрагменты двух тел.
Автор: Маргарита Лисарова