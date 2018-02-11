СМИ: Разбившийся в Московской области пассажирский самолёт Ан-148 не принадлежал «Почте России»
В СМИ появились подробности крушения пассажирского лайнера Ан-148. Сначала предполагалось, что самолёт принадлежал «Почте России», однако представители госкомпании опровергли данную информацию.
Портал «Актуальные новости» уведомил общественность о том, что воздушное судно АН-148 с более чем 70 людьми на борту внезапно исчезло с радаров. Сведения подтвердили также сотрудники МЧС по Московской области. Спасатели уже направлены к месту авиакатастрофы.
В «Почте России» прокомментировали данную ситуацию. «Наш авиапарк содержит лишь 2 лайнера Ту-204, функционирующих в штатном режиме», – приводит слова представителей компании веб-ресурс Life.
Портал «Актуальные новости» уведомил общественность о том, что воздушное судно АН-148 с более чем 70 людьми на борту внезапно исчезло с радаров. Сведения подтвердили также сотрудники МЧС по Московской области. Спасатели уже направлены к месту авиакатастрофы.
В «Почте России» прокомментировали данную ситуацию. «Наш авиапарк содержит лишь 2 лайнера Ту-204, функционирующих в штатном режиме», – приводит слова представителей компании веб-ресурс Life.
Автор: Воробьева Алина