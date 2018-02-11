Воронежцев предупредили об отключении воды в Левобережном районе
Сегодня с 21:00 часов не будет воды в Левобережном районе Воронежа. Об этом местных жителей предупредили представители пресс-центра управления ГО и ЧС города. Речь идет о шести улицах Воронежа и ремонтных работах на водоводе возле улицы Небольсина.
По словам спасателей, им предстоит исправить техническое нарушение на водоводе, диаметр которого 300 мм. Только после проведения земляных работ станет ясно, какого именно характера повреждение и сроки, в течении которых будет устранена утечка воды. Сложность состоит в том, что водовод находится в трубе маленького диаметра, который расположен над проезжей частью дороги. В связи с этим движение автотранспортных средств по ул. Новосибирской будет ограничено.
Отключение воды 11 февраля коснется жителей домов, которые находятся на улицах Костромская, Небольсина, Цимлянская, Путилина и Менделеева, а также переулка Цимплянский.
По словам спасателей, им предстоит исправить техническое нарушение на водоводе, диаметр которого 300 мм. Только после проведения земляных работ станет ясно, какого именно характера повреждение и сроки, в течении которых будет устранена утечка воды. Сложность состоит в том, что водовод находится в трубе маленького диаметра, который расположен над проезжей частью дороги. В связи с этим движение автотранспортных средств по ул. Новосибирской будет ограничено.
Отключение воды 11 февраля коснется жителей домов, которые находятся на улицах Костромская, Небольсина, Цимлянская, Путилина и Менделеева, а также переулка Цимплянский.
Автор: Ирина Доброва