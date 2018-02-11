В Сети появились фото и видео с места падения самолета Ан-148 в Подмосковье
В Сети появились первые фото и видео материалы с места падения самолета Ан-148 в Подмосковье. На месте произошедшего работают спецслужбы.
Ранее сообщалось, что на месте падения самолета найдены фрагменты тел двух человек. Сам самолет упал в поле Раменского района. Там его видели местные жители. На момент падения на борту находились более 70 человек экипажа и пассажиров. Причины падения устанавливаются.
Видео телеканала 360.
Ранее сообщалось, что на месте падения самолета найдены фрагменты тел двух человек. Сам самолет упал в поле Раменского района. Там его видели местные жители. На момент падения на борту находились более 70 человек экипажа и пассажиров. Причины падения устанавливаются.
Видео телеканала 360.
Автор: Маргарита Лисарова