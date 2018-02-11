В Подмосковье возбудили уголовное дело после крушения пассажирского самолёта АН-148
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело после авиакатастрофы, произошедшей с пассажирским самолётом Ан-148. Информацию озвучила представитель СК РФ Светлана Петренко.
Как сообщил сайт RT, ссылаясь на слова сотрудницы ведомства, уголовное дело возбуждено из-за предполагаемого нарушения правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского лайнера Ан-148, в результате чего погиб 71 человек. Фотоматериалы с места трагедии уже стали появляться в Сети.
Как сообщил сайт RT, ссылаясь на слова сотрудницы ведомства, уголовное дело возбуждено из-за предполагаемого нарушения правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского лайнера Ан-148, в результате чего погиб 71 человек. Фотоматериалы с места трагедии уже стали появляться в Сети.
Автор: Воробьева Алина