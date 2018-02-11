При падении самолета Ан-148 в Подмосковье никто не выжил
Источник агентства ТАСС сообщил, что в результате падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье никто из находившихся на борту не выжил.
Известно, что самолета Ан-148 упал в поле Раменского района. Обломки разлетелись в радиусе 1 километра. По некоторым данным, на борту среди погибших находился 1 ребенок. По факту произошедшего открыто уголовное дело, на месте работают сотрудники спецслужб.
Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Домодедово в Орск. через 2 минуты после взлета он пропал с радаров, а после стало известно, что он рухнул. В самолете находились 70 человек, никто не выжил.
В сети появились фото и видео с места событий.
Известно, что самолета Ан-148 упал в поле Раменского района. Обломки разлетелись в радиусе 1 километра. По некоторым данным, на борту среди погибших находился 1 ребенок. По факту произошедшего открыто уголовное дело, на месте работают сотрудники спецслужб.
Ранее сообщалось, что самолет вылетел из Домодедово в Орск. через 2 минуты после взлета он пропал с радаров, а после стало известно, что он рухнул. В самолете находились 70 человек, никто не выжил.
В сети появились фото и видео с места событий.
Автор: Маргарита Лисарова