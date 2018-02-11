На поиски разбившегося пассажирского самолёта Ан-148 выехал глава Минтранса РФ
Глава федерального Минтранса Максим Соколов выехал на поиски разбившегося авиалайнера Ан-148. Информацию обнародовало издание ТАСС, ссылаясь на слова советника министра Жанны Тереховой.
Между тем портал «Актуальные новости» уже сообщил о возбуждении СК уголовного дела по факту авиационной аварии.
«Максим Юрьевич уже отправился на место, перед этим проведя экстренные переговоры с Владимиром Пучковым, возглавляющим МЧС, московским губернатором Андреем Воробьёвым и главой Росавиации Александром Нерадько», – уведомила общественность Жанна Терехова.
Между тем портал «Актуальные новости» уже сообщил о возбуждении СК уголовного дела по факту авиационной аварии.
Автор: Воробьева Алина