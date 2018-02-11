СМИ: Причиной крушения пассажирского самолёта Ан-148 могла стать погода или ошибка экипажа
В СМИ появились сведения о возможных причинах падения пассажирского самолёта АН-148, случившегося практически сразу после взлёта. Среди них – неподходящая погода либо ошибка экипажа.
«Актуальные новости» уже сообщали об авиационной катастрофе, унесшей жизни 71 человека. К месту крушения пассажирского лайнера, наряду со спасателями, отправился глава российского Минтранса. Уточняется, АН-148 мог принадлежать «Саратовским авиалиниям». Предварительно, среди погибших – 1 несовершеннолетний.
«Актуальные новости» уже сообщали об авиационной катастрофе, унесшей жизни 71 человека. К месту крушения пассажирского лайнера, наряду со спасателями, отправился глава российского Минтранса. Уточняется, АН-148 мог принадлежать «Саратовским авиалиниям». Предварительно, среди погибших – 1 несовершеннолетний.
Автор: Воробьева Алина