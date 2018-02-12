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Максим Галкин ляпнул про собаку Панина в эфире Первого канала&#8205;
Очередной конфликт на почве старых обид, развернулся между известными российскими актером Алексеем Паниным и юмористом Максимом Галкиным, в ходе которого Панин выложил в Сеть видео с упоминанием собаки. В своем микроблоге в Instagram актер разместил видео с отрывком старого выпуска «Кто хочет стать миллионером», в котором он принимал участие.

[media=https://www.instagram.com/p/BfBcJj3BPOf]

Тогда еще между знаменитостями были товарищеские отношения, как утверждает Панин, но Галкин «ляпнул про собаку». Муж Пугачевой был ведущим телепередачи и в момент представления звездного гостя, дабы напомнить картины с участием Панина, перечислил несколько из них, сделав акцент, как показалось актеру, именно на фильме «Четыре таксиста и собака».

Максим Галкин ляпнул про собаку Панина в эфире Первого канала&#8205;


Поклонники Алексея Панина разделились на два фронта, где одни считают такое акцентирование совпадением, а другие, что и впрямь Галкин выделил именно это слово в названии фильма, а многие и вовсе не поняли для чего актер разместил это видео у себя в соцсети.

Примечательно, что недопонимание артистов возникло после того, как Максим Галкин предложил занять пост главы комитета по защите животных и окружающей среды именно Алексею Панину в связи с появлением видео в соцсети, на котором видно, как схожий со знаменитым актером мужчина совокупляется с собакой. В итоге знаменитый актер сообщил о нетрадиционной ориентации Галкина, что привело к дальнейшим оскорблениям и пререканиям. Скандал длится по сей день.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 03:00
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