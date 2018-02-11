СМИ: Пассажирский самолет Ан-148 мог столкнуться с другим воздушным судном
Недалеко от места крушения пассажирского самолёта Ан-148 в Подмосковье обнаружены обломки иного лайнера. Информацию предоставил веб-ресурс «Лента.ру», ссылаясь на источники в полиции Московской области.
Предположительно, вторым разбившимся воздушным транспортными средством мог оказаться вертолёт. Если это так, речь может идти о столкновении Ан-148 и винтокрылого летательного аппарата, а не о погодных условиях и ошибке пилота, как сообщалось ранее.
На месте авиакатастрофы сотрудники экстренных служб уже нашли фрагменты 50 тел из 71 погибшего, которых находились на борту самолёта. Он разбился в воскресенье, 11 февраля, во второй половине дня спустя непродолжительное время после вылета из Домодедово. Обломки были обнаружены в Раменском районе. В сети опубликованы видеоматериалы с места событий.
Предположительно, вторым разбившимся воздушным транспортными средством мог оказаться вертолёт. Если это так, речь может идти о столкновении Ан-148 и винтокрылого летательного аппарата, а не о погодных условиях и ошибке пилота, как сообщалось ранее.
На месте авиакатастрофы сотрудники экстренных служб уже нашли фрагменты 50 тел из 71 погибшего, которых находились на борту самолёта. Он разбился в воскресенье, 11 февраля, во второй половине дня спустя непродолжительное время после вылета из Домодедово. Обломки были обнаружены в Раменском районе. В сети опубликованы видеоматериалы с места событий.
Автор: Воробьева Алина