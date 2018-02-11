Очевидцы: Самолёт АН-148 перед падением горел в небе
По словам некоторых жителей Московской области, они наблюдали в небе падение горевшего в воздухе пассажирского самолёта Ан-148. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на представителей экстренных служб региона.
Портал «Актуальные новости» уже сообщал о том, что лайнер потерпел крушение сегодня, 11 февраля, над посёлком Аргуново. Последняя версия причины падения – столкновение с вертолётом. Все люди, находившиеся на борту Ан-148, погибли.
Портал «Актуальные новости» уже сообщал о том, что лайнер потерпел крушение сегодня, 11 февраля, над посёлком Аргуново. Последняя версия причины падения – столкновение с вертолётом. Все люди, находившиеся на борту Ан-148, погибли.
Автор: Воробьева Алина