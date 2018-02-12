Уфологи: Пришельцы прибыли на Землю 60 лет назад
Британские ученые-уфологи исследовали куски НЛО, найденные 60 лет назад. Они доказали, что осколки внеземного происхождения.
Фрагмент весом 14 кг был обнаружен в британском городе Скарборо. Эксперты в области уфологии уверены, что эта часть от инопланетного корабля. Медно-свинцовую деталь НЛО обнаружили в 1957 году. Только сейчас исследователи решили понять с чем имеют дело и откуда это появилось. Самое интересное, что на кусочках сплава были найдены иероглифы.
Уфолог-ученый Дэвид Кларк из британского учебного заведения Шеффилда Халлама первопроходец в изучении данных фрагментов, после обнаружения их в Музее науки. Он и его единомышленники доказали, что они происходят от инопланетной цивилизации.
Фрагмент весом 14 кг был обнаружен в британском городе Скарборо. Эксперты в области уфологии уверены, что эта часть от инопланетного корабля. Медно-свинцовую деталь НЛО обнаружили в 1957 году. Только сейчас исследователи решили понять с чем имеют дело и откуда это появилось. Самое интересное, что на кусочках сплава были найдены иероглифы.
Уфолог-ученый Дэвид Кларк из британского учебного заведения Шеффилда Халлама первопроходец в изучении данных фрагментов, после обнаружения их в Музее науки. Он и его единомышленники доказали, что они происходят от инопланетной цивилизации.
Автор: Северов Андрей