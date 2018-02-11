Житель Подмосковья рассказал о том, что видел крушение пассажирского Ан-148
По словам жителя Подмосковья, он стал свидетелем крушения пассажирского авиалайнера Ан-148. Самолёт направлялся из столицы в город Орск, но разбился почти сразу после взлёта.
Как сообщил очевидец, Ан-148 пролетел некоторую дистанцию по касательной и рухнул на территории Раменского района. Мужчина отметил: ни он, ни другие свидетели авиакатастрофы не слышали каких-либо хлопков, но трагедию сейчас обсуждают практически все жители региона, узнавшие об этом.
Другие же граждане сообщили о том, что пассажирский самолёт перед падением загорелся.
Как сообщил очевидец, Ан-148 пролетел некоторую дистанцию по касательной и рухнул на территории Раменского района. Мужчина отметил: ни он, ни другие свидетели авиакатастрофы не слышали каких-либо хлопков, но трагедию сейчас обсуждают практически все жители региона, узнавшие об этом.
Другие же граждане сообщили о том, что пассажирский самолёт перед падением загорелся.
Автор: Воробьева Алина