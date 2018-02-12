Ольга Бузова на концерте Big Love Show шокировала автоматом и широко расставленными ногами
Недавно певица и телеведущая Ольга Бузова в очередной раз удивила поклонников вульгарными снимками c раздвинутыми перед объективами фотоаппаратов ногами, которые были сделаны за кулисами концерта Big Love Show. Этот ежегодный концерт, состоявшийся в Московском спортивном комплексе «Олимпийский», проводят зимой на протяжении вот уже 10 лет.
Бузовой выпала честь исполнить целых две песни – «Мало половин» и «Wi-Fi», учитывая, что остальные выступающие артисты спели по одной. Помимо поклонников в зале, артистка порадовала и корреспондентов, чьи фотоаппараты были прикованы лишь к ней. Ольга Бузова становилась в позы с автоматом в стиле Мадонны, вертя его между ног, обнимая и поглаживая. Для образа певица выбрала платье с камуфляжным принтом и глубоким разрезом сбоку и колготки в мелкую сеточку.
Позируя перед фотокамерами, теледива ненароком расставляла ноги шире, демонстрируя черное нижнее белье. Ольга Бузова, общаясь с журналистами, также сообщила, что в данный момент она одинока, поэтому день Влюбленных отметит в концертном зале купаясь в зрительской любви, и не предаваясь размышлениям о том, что она одна.
Бузовой выпала честь исполнить целых две песни – «Мало половин» и «Wi-Fi», учитывая, что остальные выступающие артисты спели по одной. Помимо поклонников в зале, артистка порадовала и корреспондентов, чьи фотоаппараты были прикованы лишь к ней. Ольга Бузова становилась в позы с автоматом в стиле Мадонны, вертя его между ног, обнимая и поглаживая. Для образа певица выбрала платье с камуфляжным принтом и глубоким разрезом сбоку и колготки в мелкую сеточку.
Позируя перед фотокамерами, теледива ненароком расставляла ноги шире, демонстрируя черное нижнее белье. Ольга Бузова, общаясь с журналистами, также сообщила, что в данный момент она одинока, поэтому день Влюбленных отметит в концертном зале купаясь в зрительской любви, и не предаваясь размышлениям о том, что она одна.
Автор: Богданова Ярослава