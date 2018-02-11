Более 60 пассажиров разбившегося самолёта Ан-148 были жителями Оренбургской области
Пресс-служба губернатора Оренбургской области заявила, что 60 человек из 70 погибших при падении самолета Ан-148 в Подмосковье являются жителями Оренбургской области.
На данный момент известны данные только по 60 пассажирам, а по экипажу информации нет. Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, принадлежащий "Саратовским авиалиниям", рухнул через две минуты после взлета в поле Раменского района. В результате ЧП никто не выжил. Известно, что среди погибших находился 1 ребенок.
В сети уже появились первые видео с места событий. По некоторым данным, самолет мог столкнуться с другим воздушным судно, что и стало причиной авиакатастрофы. Также очевидцы дали первые интервью.
На данный момент известны данные только по 60 пассажирам, а по экипажу информации нет. Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, принадлежащий "Саратовским авиалиниям", рухнул через две минуты после взлета в поле Раменского района. В результате ЧП никто не выжил. Известно, что среди погибших находился 1 ребенок.
В сети уже появились первые видео с места событий. По некоторым данным, самолет мог столкнуться с другим воздушным судно, что и стало причиной авиакатастрофы. Также очевидцы дали первые интервью.
Автор: Маргарита Лисарова