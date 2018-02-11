Ростехнадзор: Рухнувший самолет Ан-148 год эксплуатировался с выявленными нарушениями
Годом ранее до авиакатастрофы, произошедшей 11 февраля с пассажирским лайнером Ан-149, в его эксплуатации уже выявлялись нарушения. Информацию подтвердили сотрудники Ростехнадзора.
В частности, специалисты обращали внимание на то, что в Ан-148 были нарушены сроки замены в редукторах масла и промывки фильтра стартера: она производилась вдвое реже, чем требовалось. На тот момент, пишет веб-ресурс Life, эксперты Ростехнадзора предписывали компании-эксплуататору пассажирского самолёта исправить ситуацию.
В частности, специалисты обращали внимание на то, что в Ан-148 были нарушены сроки замены в редукторах масла и промывки фильтра стартера: она производилась вдвое реже, чем требовалось. На тот момент, пишет веб-ресурс Life, эксперты Ростехнадзора предписывали компании-эксплуататору пассажирского самолёта исправить ситуацию.
Автор: Воробьева Алина