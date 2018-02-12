Илон Маск предложил осваивать Марс генномодифицированным колонистам
Илон Маск предложил модифицировать генетический код будущих колонистов Марса. Нужны будут люди, генетически приспособленные для защиты от радиации.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказал идею о поиске людей, предрасположенных природой к сопротивляемости ионизированному излучению. Уже сейчас генетики проводят исследования с целью улучшить эти гены и повысить их свойства. Еще одним важным направлением для защиты организма на Красной планете станет повышение содержания меланина в теле.
Американские ученые из Колумбийского Университета ранее уже предлагали изучить возможность повысить выработку меланина для сопротивляемости ультрафиолету. В первую очередь от радиации страдают глаза, поэтому нужно модифицировать организм для их защиты.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказал идею о поиске людей, предрасположенных природой к сопротивляемости ионизированному излучению. Уже сейчас генетики проводят исследования с целью улучшить эти гены и повысить их свойства. Еще одним важным направлением для защиты организма на Красной планете станет повышение содержания меланина в теле.
Американские ученые из Колумбийского Университета ранее уже предлагали изучить возможность повысить выработку меланина для сопротивляемости ультрафиолету. В первую очередь от радиации страдают глаза, поэтому нужно модифицировать организм для их защиты.
Автор: Северов Андрей