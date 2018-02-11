"Саратовские авиалинии" выразили соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148
Авиакомпания "Саратовские авиалинии" выразила свои соболезнования семьям погибших людей, которые летели на их самолете Ан-148 из Москвы в Орск, упавшем в Подмосковье.
"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приносит соболезнования близким и родным, погибших в аварии самолета, выполнявшего рейс Москва-Орск", — по информации, опубликованной на сайте компании.
Ранее сайтом "Актуальные новости" сообщалось, что самолет Ан-148 через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедова пропал с радаров, а после стало известно, что он потерпел крушение в поле Раменского района. По одной из версий, он мог столкнуться с другим воздушным судном, обломки которого были найдены недалеко от места авиакатастрофы. На момент произошедшего на борту находились 6 человек экипажа и 65 пассажиров, среди которых 1 ребенок. В результате падения никто не выжил. По факту произошедшего открыто уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.
"Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приносит соболезнования близким и родным, погибших в аварии самолета, выполнявшего рейс Москва-Орск", — по информации, опубликованной на сайте компании.
Ранее сайтом "Актуальные новости" сообщалось, что самолет Ан-148 через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедова пропал с радаров, а после стало известно, что он потерпел крушение в поле Раменского района. По одной из версий, он мог столкнуться с другим воздушным судном, обломки которого были найдены недалеко от места авиакатастрофы. На момент произошедшего на борту находились 6 человек экипажа и 65 пассажиров, среди которых 1 ребенок. В результате падения никто не выжил. По факту произошедшего открыто уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.
Автор: Маргарита Лисарова