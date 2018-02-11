Названа причина падения пассажирского самолёта Ан-148
В Telegram-канале Mash озвучили одну из возможных причин падения пассажирского авиалайнера Ан-148, произошедшего 11 февраля после полудня в Московской области. По последней версии, к крушению привёл отказ одного из двигателей и его последующий взрыв.
Данное предположение подтверждают рассказы очевидцев, сообщивших о наблюдении ими в небе горящего самолёта, упавшего в районе деревни Аргуново.
Сотрудники Минтранса не останавливаются лишь на этой версии касательно того, что спровоцировало падение Ан-148, рассматривая в качестве возможных причин трагедии погодные условия и человеческий фактор.
Данное предположение подтверждают рассказы очевидцев, сообщивших о наблюдении ими в небе горящего самолёта, упавшего в районе деревни Аргуново.
Сотрудники Минтранса не останавливаются лишь на этой версии касательно того, что спровоцировало падение Ан-148, рассматривая в качестве возможных причин трагедии погодные условия и человеческий фактор.
Автор: Воробьева Алина