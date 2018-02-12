Обнаженная Гаянэ Багдасарян опубликовала в Сети интимное видео
Эпатажная российская модель Гаянэ Багдасарян на своей странице в Instagram выложила интимное видео, на котором она танцует неглиже. Вероятный видеоролик, опубликованный в Сети, представляет собой танец соблазнения, щедро сдобренный вульгарными движениями, приковывающий внимание мужской части подписчиков.
Модель выбрала для образа укороченную кофту, слабо прикрывающую грудь, тонкие, черные бикини и приталенные джинсы, которые в процессе танца были спущены до колен.
Данное видео просмотрели больше 86 000 подписчиков, оставив массу комментариев и комплиментов модели Багдасарян, в частности, отметив ее выдающиеся формы и раскрепощенность.
Модель выбрала для образа укороченную кофту, слабо прикрывающую грудь, тонкие, черные бикини и приталенные джинсы, которые в процессе танца были спущены до колен.
Данное видео просмотрели больше 86 000 подписчиков, оставив массу комментариев и комплиментов модели Багдасарян, в частности, отметив ее выдающиеся формы и раскрепощенность.
Автор: Богданова Ярослава