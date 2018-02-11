Глава МЧС: В зоне крушения Ан-148 поисково-спасательная операция будет вестись круглосуточно
Согласно заявлению главы МЧС РФ Владимира Пучкова, в зоне падения пассажирского лайнера Ан-148 будет вестись круглосуточная поисково-спасательная операция. Уже на данный момент сотрудники экстренных служб работают в сменном режиме.
Глава федерального ведомства также отметил, что опергруппы МЧС проводят работы на территории аэропортов Орск и Домодедово. Специалисты оказывают родственникам погибших психологическую помощь.
Согласно сообщению оренбургского губернатора, 60 из 65 погибших пассажиров были жителями управляемой им области.
Глава федерального ведомства также отметил, что опергруппы МЧС проводят работы на территории аэропортов Орск и Домодедово. Специалисты оказывают родственникам погибших психологическую помощь.
Согласно сообщению оренбургского губернатора, 60 из 65 погибших пассажиров были жителями управляемой им области.
Автор: Воробьева Алина