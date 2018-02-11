Друг Армена Джигарханяна обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую во лжи
Друг легендарного актера Армена Джигарханяна обвинил Виталину Цымбалюк-Романовскую, экс-возлюбленную артиста, во лжи. По словам Артура Согомоняна, она хотела взять управление театром в свои руки и говорила неправду своему больному супругу.
Несмотря на то, что Цымбалюк-Романовская и Джигарханян уже давно развелись, их разрыв до сих пор активно обсуждают в СМИ. Кроме Артура Согомоняна обвинения в адрес пианистки выдвинула и бывший адвокат Виталины Элина Мазур. Друг артиста заявил, что Цымбалюк-Романовская вместо того, чтобы обеспечить покой супругу после инсульта, нервировала его сплетнями и интригами, которые с ее подачи разворачивались в театре.
По словам Элины Мазур, ее бывшая клиентка вынудила уйти из театра многих ведущих артистов. Кроме этого, потребовала официально оформить первую приобретенную квартиру в браке на свое имя. Крупный скандал в семье Джигарханян случился из-за лжи жены, после чего он обратился к другу с просьбой забрать его из дома. Цымбалюк-Романовская после ухода супруга обвинила во всем его друзей.
Как отметила адвокат пианистки, Виталина ввела ее в заблуждение, поэтому Элина Мазур предоставила следователям ряд документов, которые могут стать основанием для возбуждения дела по статье мошенничество.
Несмотря на то, что Цымбалюк-Романовская и Джигарханян уже давно развелись, их разрыв до сих пор активно обсуждают в СМИ. Кроме Артура Согомоняна обвинения в адрес пианистки выдвинула и бывший адвокат Виталины Элина Мазур. Друг артиста заявил, что Цымбалюк-Романовская вместо того, чтобы обеспечить покой супругу после инсульта, нервировала его сплетнями и интригами, которые с ее подачи разворачивались в театре.
По словам Элины Мазур, ее бывшая клиентка вынудила уйти из театра многих ведущих артистов. Кроме этого, потребовала официально оформить первую приобретенную квартиру в браке на свое имя. Крупный скандал в семье Джигарханян случился из-за лжи жены, после чего он обратился к другу с просьбой забрать его из дома. Цымбалюк-Романовская после ухода супруга обвинила во всем его друзей.
Как отметила адвокат пианистки, Виталина ввела ее в заблуждение, поэтому Элина Мазур предоставила следователям ряд документов, которые могут стать основанием для возбуждения дела по статье мошенничество.
Автор: Ирина Доброва