Ксения Собчак в детстве мечтала быть проституткой
Раньше Ксения Собчак мечтала быть проституткой. Статья об этом появлялась в СМИ, когда российской ведущей было 11 лет. Ксения Собчак приняла участие в передаче «Однажды…» с Майоровым. Знаменитость рассказала о детских годах и отношениях с родными.
Ксения Собчак вспомнила свои 11 лет, когда ее отец стал градоначальником Петербурга, тогда девочка попала под внимание СМИ и общественности. У нее взяли интервью, в котором дочь мэра призналась: «Я мечтаю быть проституткой».
По словам Собчак, она хотела сбежать из дома, провела целую неделю в истерике, не ходила в школу. Она была вынуждена сидеть дома, так как ей было стыдно. Этот случай ухудшил отношения кандидата в президенты с мамой и папой, который называл дочку «Моя домашняя Чечня». Повзрослев, ведущая не наладила отношений с матерью. Она любит критиковать дочку даже при ее муже.
Ксения Собчак вспомнила свои 11 лет, когда ее отец стал градоначальником Петербурга, тогда девочка попала под внимание СМИ и общественности. У нее взяли интервью, в котором дочь мэра призналась: «Я мечтаю быть проституткой».
По словам Собчак, она хотела сбежать из дома, провела целую неделю в истерике, не ходила в школу. Она была вынуждена сидеть дома, так как ей было стыдно. Этот случай ухудшил отношения кандидата в президенты с мамой и папой, который называл дочку «Моя домашняя Чечня». Повзрослев, ведущая не наладила отношений с матерью. Она любит критиковать дочку даже при ее муже.
Автор: Дрокина Татьяна