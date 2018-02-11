В Сети появилась аудиозапись переговоров с экипажем разбившегося пассажирского самолёта Ан-148
В Сети опубликовали аудиозапись фрагмента радиопереговоров с экипажем пассажирского авиалайнера Ан-148. Самолёт разбился в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области.
Исходя из короткой аудиозаписи, экипаж Ан-148 не отвечал на несколько вызовов диспетчеров из столицы. 15-секундный ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
Напомним, по словам сотрудников Ростехнадзора, на разбившийся самолёт ранее уже обращали внимание из-за нарушений в эксплуатации.
Исходя из короткой аудиозаписи, экипаж Ан-148 не отвечал на несколько вызовов диспетчеров из столицы. 15-секундный ролик опубликован на видеохостинге YouTube.
Напомним, по словам сотрудников Ростехнадзора, на разбившийся самолёт ранее уже обращали внимание из-за нарушений в эксплуатации.
Автор: Воробьева Алина