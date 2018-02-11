В Турции у 70 человек обнаружили сибирскую язву
В Турции в провинции Трабзон с подозрением на сибирскую язву госпитализировали более 70 человек. По предварительным сведениям, виноват в этом местный житель, который заколол корову, страдающую от этого заболевания. Он ослушался ветеринара и зарезал животное, раздав мясо соседям.
В результате необдуманного поступка жителя провинции Трабзон на больничных койках оказались 73 человека, а один пострадавший скончался от сибирской язвы. Как отметили местные врачи, у всех госпитализированных наблюдались одинаковые симптомы, а именно тошнота и слабость. После проведения анализов диагноз сибирская язва был подтвержден у трех пациентов, но карантин в этом населенном пункте еще не вводили.
Корова, у которой выявили болезнь, проживала в турецком частном хозяйстве. Сибирскую язву диагностировали у животного на прошлой неделе.
В результате необдуманного поступка жителя провинции Трабзон на больничных койках оказались 73 человека, а один пострадавший скончался от сибирской язвы. Как отметили местные врачи, у всех госпитализированных наблюдались одинаковые симптомы, а именно тошнота и слабость. После проведения анализов диагноз сибирская язва был подтвержден у трех пациентов, но карантин в этом населенном пункте еще не вводили.
Корова, у которой выявили болезнь, проживала в турецком частном хозяйстве. Сибирскую язву диагностировали у животного на прошлой неделе.
Автор: Ирина Доброва