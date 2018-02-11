В Орске понедельник объявят днем траура по погибшим при крушении Ан-148
12 февраля, в понедельник, в Орске будет объявлен траур по погибшим при падении самолета Ан-148 в Подмосковье. Известно, что 60 человек из погибших 70 были жителями Оренбургской области.
На данный момент вопрос об объявлении траура обсуждается в оперативном штабе города Орск.
Сегодня в Подмосковье из-за технической неисправности рухнуло пассажирское воздушное судно "Саратовских авиалиний" Ан-148. "Актуальные новости" ранее опубликовали полный список погибших.
На данный момент вопрос об объявлении траура обсуждается в оперативном штабе города Орск.
Сегодня в Подмосковье из-за технической неисправности рухнуло пассажирское воздушное судно "Саратовских авиалиний" Ан-148. "Актуальные новости" ранее опубликовали полный список погибших.
Автор: Маргарита Лисарова