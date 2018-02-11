Житель Сочи выжил, сдав билет на разбившийся в Подмосковье пассажирский Ан-148
Житель Сочи рассказал, что за несколько дней до авиакатастрофы сдал билет на разбившийся в воскресенье, 11 февраля, пассажирский лайнер АН-148. Поменять планы мужчину заставила счастливая для него случайность.
Житель Сочи собирался отметить свой день рождения с родственниками, проживающими в Орске, а также заодно приобрести новую машину. Из-за того, что сборка авто задержалась, мужчина и его возлюбленная сдали авиабилеты, и это, как оказалось, уберегло их от гибели.
Житель Сочи собирался отметить свой день рождения с родственниками, проживающими в Орске, а также заодно приобрести новую машину. Из-за того, что сборка авто задержалась, мужчина и его возлюбленная сдали авиабилеты, и это, как оказалось, уберегло их от гибели.
Автор: Воробьева Алина