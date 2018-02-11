На месте крушения самолета Ан-148 найден первый "черный ящик"
Руководитель Главного управления МЧС России по Подмосковью сообщил, что на месте авиакатастрофы самолета Ан-148 найден бортовой самописец.
Один из "черных ящиков" будет отправлен на расшифровку, результаты объявят позже, тогда станет понятно, что привело к гибели 70 человек, среди которых 1 ребенок.
Один из "черных ящиков" будет отправлен на расшифровку, результаты объявят позже, тогда станет понятно, что привело к гибели 70 человек, среди которых 1 ребенок.
Автор: Маргарита Лисарова