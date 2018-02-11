В Ставрополе в результате ДТП пострадали девять человек
В местных СМИ появились сведения о том, что в Ставрополе произошло ДТП, в котором пострадали девять человек. Стало известно, что столкнулись пассажирская «Газель» и автомобиль марки Mercedes.
По предварительной версии правоохранителей, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения. Причина, по которой он это сделал, пока неустановленна. В результате действий водителя иномарки произошло столкновение с «Газелью».
Медпомощь понадобилась девяти участникам ДТП, среди которых был и водитель легкового транспорта. Сотрудники краевого управления ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии и степень травм, которые получили пострадавшие в ДТП в Ставрополе.
По предварительной версии правоохранителей, водитель Mercedes выехал на полосу встречного движения. Причина, по которой он это сделал, пока неустановленна. В результате действий водителя иномарки произошло столкновение с «Газелью».
Медпомощь понадобилась девяти участникам ДТП, среди которых был и водитель легкового транспорта. Сотрудники краевого управления ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии и степень травм, которые получили пострадавшие в ДТП в Ставрополе.
Автор: Ирина Доброва