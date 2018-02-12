Тюнеры из Wheelsandmore преобразили Ferrari 812 Superfast
Тюнинг-ателье Wheelsandmore потрудилось над преображением суперкара под названием Ferrari 812 Superfast. В результате в премиальном купе появился 12-цилиндровый двигатель объемом 6,5 л с увеличенной мощностью.
Главным изменением, по словам специалистов, стало использование современной выпускной системы с новыми преобразователями, трубами и регулируемым клапаном. За счет модификаций тюнеров удалось увеличить отдачу двигателя с 800 до 820 лошадиных сил. Естественно, отразилось это и на крутящем моменте, чей показатель вырос с 718 до 733 Н/м.
На данный момент нет информации относительно динамических характеристик доработанного суперкара.
Главным изменением, по словам специалистов, стало использование современной выпускной системы с новыми преобразователями, трубами и регулируемым клапаном. За счет модификаций тюнеров удалось увеличить отдачу двигателя с 800 до 820 лошадиных сил. Естественно, отразилось это и на крутящем моменте, чей показатель вырос с 718 до 733 Н/м.
На данный момент нет информации относительно динамических характеристик доработанного суперкара.
Автор: Дрокина Татьяна