SpaceX в этом году запустит туристов вокруг Луны
Двое счастливых космических туриста уже купили «билеты» для полета вокруг спутника Земли в этом году. Организационными вопросами космического полета к Луне занимается компания SpaceX.
Пресс-служба компании сделала официальное заявление об этом. В нем также сообщается о том, что после 45 лет отсутствия человека в дальнем космосе, он снова туда вернется. Компания уверенно говорит о существовании множества будущих потенциальных космических туристов. Также выражается благодарность NASA за помощь в создании корабля Dragon, который полетит на тяжелой ракете, недавно запустившей машину Tesla.
В этом году в беспилотном режиме к МКС полетит корабль Crew Dragon. Ежегодно корабль будет совершать к станции до четырех визитов.
Пресс-служба компании сделала официальное заявление об этом. В нем также сообщается о том, что после 45 лет отсутствия человека в дальнем космосе, он снова туда вернется. Компания уверенно говорит о существовании множества будущих потенциальных космических туристов. Также выражается благодарность NASA за помощь в создании корабля Dragon, который полетит на тяжелой ракете, недавно запустившей машину Tesla.
В этом году в беспилотном режиме к МКС полетит корабль Crew Dragon. Ежегодно корабль будет совершать к станции до четырех визитов.
Автор: Северов Андрей