СМИ: Капитан рухнувшего Ан-148 отказался обработать самолёт противообледенительной жидкостью
В СМИ появились сведения, что разбившийся 11 февраля в Московской области Ан-148 с 65 пассажирами на борту не был обработан противообледенительной жидкостью. Информацию обнародовал веб-ресурс «Рен-ТВ».
Согласно источнику, от процедуры покрытия самолёта противообледенительным веществом отказался якобы сам капитан Ан-148. Представители «Саратовских авиалиний» данное заявление пока не прокомментировали.
Согласно источнику, от процедуры покрытия самолёта противообледенительным веществом отказался якобы сам капитан Ан-148. Представители «Саратовских авиалиний» данное заявление пока не прокомментировали.
Автор: Воробьева Алина