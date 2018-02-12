Певец Влад Соколовский рассказал о нетрадиционной ориентации
Известный певец Влад Соколовский, прославившийся еще в 16 лет благодаря участию в группе «БиС», недавно написал обращение к злопыхателям, по поводу его якобы нетрадиционной ориентации. Агентство, занимающееся пиаром начинающих исполнителей Влада Соколовского и Дмитрия Бикбаева, умышленно пустили слух о нетрадиционной ориентации парней.
В данный момент музыкант занимается сольным проектом, но несмотря на это, поклонники до сих пор пишут ему негативные комментарии. В связи со сложившимися обстоятельствами Соколовский решил развеять, тянущиеся с прошлого заблуждения поклонников, едва не сгубивших будущее певца. Как утверждает знаменитость, накапливаемый негатив ему напоминает период работы в группе «БиС», когда общие с Бикбаевым снимки часто подвергались «фотошопу». В то время певцу намеренно создавали амплуа гея, а отреагировать он никак не мог.
На сегодняшний день Соколовский имеет статус женатого мужчины. Его избранницей стала певица Рита Дакота, недавно родившая ему дочь Мию. Молодая пара делится снимками каникул, которые они проводят на солнечном Бали. Несмотря на выше перечисленные факты, знаменитость все еще подвергается нападкам со стороны хэйтеров, касающихся его ориентации.
Не так давно супруга Соколовского Рита Дакота сама столкнулась с людьми, распускающими сплетни. Оказалось, что жена ее друга делится о Дакоте непредубежденными фактами, достоверность которых не доказана. Но обидела певицу доверчивость ее поклонников, переставших в итоге интересоваться ее творчеством.
Фолловеры Соколовского рекомендуют ему меньше реагировать на негативные отзывы, хоть заядлые хэйтеры и провоцируют его. Знаменитость утверждает, что супруги давно перестали обращать внимание на нелестные и беспочвенные обвинения, а занялись воплощением многочисленных планов на будущее.
В данный момент музыкант занимается сольным проектом, но несмотря на это, поклонники до сих пор пишут ему негативные комментарии. В связи со сложившимися обстоятельствами Соколовский решил развеять, тянущиеся с прошлого заблуждения поклонников, едва не сгубивших будущее певца. Как утверждает знаменитость, накапливаемый негатив ему напоминает период работы в группе «БиС», когда общие с Бикбаевым снимки часто подвергались «фотошопу». В то время певцу намеренно создавали амплуа гея, а отреагировать он никак не мог.
На сегодняшний день Соколовский имеет статус женатого мужчины. Его избранницей стала певица Рита Дакота, недавно родившая ему дочь Мию. Молодая пара делится снимками каникул, которые они проводят на солнечном Бали. Несмотря на выше перечисленные факты, знаменитость все еще подвергается нападкам со стороны хэйтеров, касающихся его ориентации.
Не так давно супруга Соколовского Рита Дакота сама столкнулась с людьми, распускающими сплетни. Оказалось, что жена ее друга делится о Дакоте непредубежденными фактами, достоверность которых не доказана. Но обидела певицу доверчивость ее поклонников, переставших в итоге интересоваться ее творчеством.
Фолловеры Соколовского рекомендуют ему меньше реагировать на негативные отзывы, хоть заядлые хэйтеры и провоцируют его. Знаменитость утверждает, что супруги давно перестали обращать внимание на нелестные и беспочвенные обвинения, а занялись воплощением многочисленных планов на будущее.
Автор: Богданова Ярослава