Специалисты рассказали, что может снизить риск сердечного приступа
Отказ от алкогольных напитков и снижение объемов соли в рационе способны снизить риск сердечного приступа. Подобные выводы сделали ученые в ходе последних исследований.
Частое употребление спиртного ослабляет сердечную мышцу, потому она откачивает кровь не так эффективно и может вызывать ненормальные ритмы. Пристрастие к соли также вызывает последствия, так как это вещество задерживает воду в человеческом организме и поднимает артериальное давление. Сократить риск может помочь и отказ от сигарет, правильная диета, в составе которой будут рыба и разнообразные ягоды.
Также важным фактором, дающим возможность избежать ишемической болезни, считаются физические нагрузки, хотя бы небольшие. Тренировки способны улучшить кровообращение, повысить хороший и понизить плохой холестерин, а также снизить давление, чем ослабиться нагрузка на сердце.
Отмечается, что есть связь даже между здоровьем сердечной мышцы и уходом за ртом и зубами. Ученые сообщают, что бактерии из ротовой полости попадают в кровь, после чего крепятся к жировым отложениям в органе и вызывают появление сгусток и приступы.
Частое употребление спиртного ослабляет сердечную мышцу, потому она откачивает кровь не так эффективно и может вызывать ненормальные ритмы. Пристрастие к соли также вызывает последствия, так как это вещество задерживает воду в человеческом организме и поднимает артериальное давление. Сократить риск может помочь и отказ от сигарет, правильная диета, в составе которой будут рыба и разнообразные ягоды.
Также важным фактором, дающим возможность избежать ишемической болезни, считаются физические нагрузки, хотя бы небольшие. Тренировки способны улучшить кровообращение, повысить хороший и понизить плохой холестерин, а также снизить давление, чем ослабиться нагрузка на сердце.
Отмечается, что есть связь даже между здоровьем сердечной мышцы и уходом за ртом и зубами. Ученые сообщают, что бактерии из ротовой полости попадают в кровь, после чего крепятся к жировым отложениям в органе и вызывают появление сгусток и приступы.
Автор: Дрокина Татьяна