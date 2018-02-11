В Сети появилось рендерное изображение серийного BMW Z4
В Сети благодаря независимым дизайнерам появилось рендерное изображение спортивного кабриолета BMW Z4. Этот родстер нового поколения называют самым ожидаемым автомобилем баварского автопроизводителя.
Фотошпионы уже неоднократно «ловили» новый BMW Z4 в объективы своих аппаратов во время прохождения дорожных тестов. Поэтому независимым дизайнерам было над чем потрудиться, в результате чего был представлен возможный внешний вид спортивного кабриолета.
Родстер представляет собой соплатформенную модель с купе Toyota Supra. Эксперты полагают, что BMW Z4 будет достаточно серьезно оснащен. Возможно, в базовой версии новинка от баварского производителя сможет похвастаться турбодвигателем на два литра, генерирующим 180 л.с. Но для любителей более мощных версий готовят М-серию, которая предполагает до 385 «лошадок».
Руководство компании BMW уверяет, что, несмотря на схожие платформы с Toyota Supra, новый спортивный кабриолет будет эксклюзивной разработкой баварского автопроизводителя. Презентация BMW Z4 может состоятся осенью этого года в рамках Франкфуртского автосалона.
Фотошпионы уже неоднократно «ловили» новый BMW Z4 в объективы своих аппаратов во время прохождения дорожных тестов. Поэтому независимым дизайнерам было над чем потрудиться, в результате чего был представлен возможный внешний вид спортивного кабриолета.
Родстер представляет собой соплатформенную модель с купе Toyota Supra. Эксперты полагают, что BMW Z4 будет достаточно серьезно оснащен. Возможно, в базовой версии новинка от баварского производителя сможет похвастаться турбодвигателем на два литра, генерирующим 180 л.с. Но для любителей более мощных версий готовят М-серию, которая предполагает до 385 «лошадок».
Руководство компании BMW уверяет, что, несмотря на схожие платформы с Toyota Supra, новый спортивный кабриолет будет эксклюзивной разработкой баварского автопроизводителя. Презентация BMW Z4 может состоятся осенью этого года в рамках Франкфуртского автосалона.
Автор: Ирина Доброва